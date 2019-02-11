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كل العرب أخبار اخبار محلية أجواء غائمة جزئيا وأمطار متفرّقة على مختلف المناطق

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أجواء غائمة جزئيا وأمطار متفرّقة على مختلف المناطق
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حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
10

حيفا
مطر خفيف
10

ام الفحم
مطر خفيف
11

القدس
مطر خفيف
12

تل ابيب
مطر خفيف
12

عكا
مطر خفيف
10

راس الناقورة
ضباب
10

كفر قاسم
مطر خفيف
12

قطاع غزة
مطر خفيف
12

ايلات
غيوم
11
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وأمطار متفرّقة على مختلف المناطق

الاثنين /02/201911 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وينحسر المنخفض الجوي خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين /02/201911 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وينحسر المنخفض الجوي خلال ساعات المساء والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


صورة توضيحيّة

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء /02/201912 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا الى بارد والرياح جنوبية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء /02/201913 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول خلال ساعات الليل الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس/02/201914 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى وأجواء مغبره في بقية المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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