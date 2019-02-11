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كل العرب عكا والمنطقة أخبار اخبار محلية أهالي ومجلس جديدة - المكر: سنتصدى لمخطط الطنطور

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أهالي ومجلس جديدة - المكر: سنتصدى لمخطط الطنطور تصوير: -
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عكا والمنطقة

أهالي ومجلس جديدة - المكر: سنتصدى لمخطط الطنطور بكل الوسائل وبهبة شعبية

بحضور المئات من اهالي الجديدة المكر واعضاء لجنة السلطات المحلية العربية وعلى رأسهم رئيس اللجنة مضر يونس واعضاء الكنيست ايمن عودة ومسعود غنايم ونيفين ابو رحمون وعايدة توما سليمان بالاضافة الى مرشحي الاحزاب العربية لانتخابات الكنيست وعلى رأ

بحضور المئات من اهالي الجديدة المكر واعضاء لجنة السلطات ال محلية العربية وعلى رأسهم رئيس اللجنة مضر يونس واعضاء الكنيست ايمن عودة ومسعود غنايم ونيفين ابو رحمون وعايدة توما سليمان بالاضافة الى مرشحي الاحزاب العربية ل انتخابات الكنيست وعلى رأسهم اسامة السعدي ومطانس شحادة ومحاضرين اكاديميين ومحامين وحقوقيينوشخصيات سياسية واجتماعية اخرى. عقد المجلس المحلي جديدة المكر مساء الاحد، اجتماعا عاما لاهالي القريتين لبحث الخطوات التي يتوجب اتخاذها للتصدي لمخطط اقامة مدينة طنطور على اراض اهالي جديدة المكر.

وقد افتتح الأجتماع العام رئيس مجلس الجديدة المكر السيد سهيل ملحم الذي خاطب الحضور من اهالي الجديدة المكر عن موقفه وامتناعه من الاجتماع مع ممثلي وزراة الاسكان وعن خطورة هذا المخطط الذي اعتبره مخطط حكومي لتحويل الجديدة المكر الى جيتو كبير هدفه تهويد المواطنين من عكا القديمة واقتلاعهم من بيوتهم بالاضافة الى ترحيل المواطنين العرب بالمدن اليهودية وتجميعهم بنقطة واحدة على حساب اراض اهالي الجديدة المكر بالاضافة الى مصادرة الاف الدنومات من اهالي الجديدة المكر. وطالب ملحم من اعضاء الكنيست ولجنة السلطات المحلية العربية التدخل والتصدي لهذا المخطط السلطوي بشتى الوسائل في الكنيست والمحافل الدولية ايضاً.
رئيس لجنة السلطات المحلية العربية مضر يونس قال في الكلمة التي قام بالقاءها امام الحضور انه وفقط بالتكاتف وبالنضال الجماهيري الواسع بالامكان التصدي لهذا المخطط مضيفاً ان هرا المخطط ينظم الى مخططات تعسفية سلطويلة اخرى في الجليل والمثلث و النقب . واضاف ان لجنة السلطات المحية ستقف الى جانب مجلس واهالي الجديدة المكر مضيفاً ايضاً ان هرا المخطط لن يمر مر الكرام وسنعمل المستحيل على ابطاله بكافة الوسائل المتاحة .
المحاضر يوسف جبارين أسهب في حديثة عن خطورة هذا المخطط وما يحويه من مخاطر على المواطنين العرب عامة وعلى اهالي الجديدة المكر خاصة حيث قام بشرح واف عن هذا المخطط المكتوب له الفشل بسبب تخطيطه التعسفي .
المحامي قيس ناصر تحدث امام الحضور عن الجانب القانوني بالقضية حيث شرح للحضور ما المطلوب منهم بتقديم الاعتراضات على هذا المخطط وعدم حضور الجلسة مع مندوبي وزارة الاسكان . واضاف ان على اعضاء الكنيست طرح خطورة هذا المخطط بالمحافل الدولية .
وقد تم تعيين جلسة اخرى خلال الاسبوع المقبل لاصحاب الاراضي خاصة لتقديم اعتراضاتهم ولاهالي الجديدة المكر لاتخاذ خطوات عملية وتنظيم وقفات احتجاجية وهبة شعبية من اجل الزام وزارة الاسكان التراجع عن مخططها العنصري الذي سيحول الجديدة المكر الى جيتو واحد كبير بدلاً من مدينة عصرية حديثة .

كلمات دلالية
أهالي ومجلس جديدة - المكر: سنتصدى لمخطط الطنطور
بحضور المئات من اهالي الجديدة المكر واعضاء لجنة السلطات المحلية العربية وعلى رأسهم رئيس اللجنة مضر يونس واعضاء الكنيست ايمن عودة ومسعود غنايم ونيفين ابو رحمون وعايدة توما سليمان بالاضافة الى مرشحي الاحزاب العربية لانتخابات الكنيست وعلى رأ

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