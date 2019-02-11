نصر الله يجدد تهديده: من يحاول سحب سلاح حزب الله سنقطع يده

كرر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مؤخراً، تهديداته التي أطلقها في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية بقطع اليد التي ستمتد إلى سلاح الحزب أو لأي من أفراده.

وكان نصر الله اعتبر في نوفمبر من العام 2010 أنه من الخطأ التصور أن الحزب سيسمح بتوقيف أو اعتقال أحد ممن وصفهم بمجاهديه. وعاد وكرر تعهده بقطع اليد التي ستمتد إلى أي منهم.يأتي ذلك فيما دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأحزاب اللبنانية، الجمعة، إلى تنفيذ سياسة تبعدها عن أي صراعات خارجية وجعل هذا الأمر "كأولوية مهمة"، في بيان يظهر بوضوح أنه يلمح إلى حزب الله الذي أرسل مقاتليه إلى سوريا.

كما كرر المجلس دعوته إلى تنفيذ قراراته "التي تتطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان حتى لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في البلاد" باستثناء سلطة الدولة.

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