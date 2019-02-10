الليلة: 6 فرق تخوض ختام مباريات الأسبوع 23 في الدرجة الممتازة

يستقبل فريق هبوعيل رمات هشارون، على استاد جروندمان، فريق هبوعيل العفولة المنتعش بعد حل الاشكاليات المالية، حيث تقدم صوب القمة

تخوض 6 فرق من الدرجة الممتازة، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة، ختام مباريات الأسبوع الثالث والعشرين. وتجرى ثلاث مباريات مثيرة جدا، أبرزها المحاولات المستمرة لفريق هبوعيل نتسيرت عيليت للبقاء في الصدارة ومضاعفة آماله بالصعود الى الدرجة العليا، حيث يلتقي في بيته بفريق هبوعيل عكا المخيب للآمال. كما يسعى فريق هبوعيل عماد اكسال الى الهروب من القاع، حيث يواجه فريق القمة هبوعيل كفار سابا.

كما يستقبل فريق هبوعيل رمات هشارون، على استاد جروندمان، فريق هبوعيل العفولة المنتعش بعد حل الاشكاليات المالية، حيث تقدم صوب القمة.



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