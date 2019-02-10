ميلان يستعيد المركز الرابع بثلاثية أمام كالياري

يبتعد الفريق بنقطة واحدة روما وأتلانتا ولاتسيو المتواجدين في المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي

عاد ميلان إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بتحقيقه فوزاً مستحقاً وممتعاً على كالياري ، مساء اليوم الأحد وعلى أرضية ملعب سان سيرو ، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من البطولة.

وقدم “الروسونيري” مستوى رائعاً في المباراة ، ليفوز بثلاثية نظيفة كان بطلها الوافدون الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.وكانت بداية الثلاثية من النيران الصديقة عندما سجل لوكا كابيتيلي هدفاً في مرماه في الدقيقة 13 ، عندما اصطدم تصدي حارس المرمى لتسديدة الإسباني سوسو به.

وبعد ذلك سجل لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا الهدف الثاني بشكلٍ جميل في الدقيقة 22 ، وختم البولندي كريستوف بيونتك الثلاثية في الدقيقة 62.ويحتل ميلان المركز الرابع بهذا الفوز ، وفي رصيده 39 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن جاره إنتر ميلان الذي يتواجد في المركز الثالث. ويبتعد الفريق بنقطة واحدة روما وأتلانتا ولاتسيو المتواجدين في المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي.