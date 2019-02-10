برشلونة يُواصل نتائجه المحبطة بالتعثر أمام بيلباو

سقط نادي برشلونة ، في فخ التعادل السلبي أمام أتلتيك بيلباو، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، لحساب فعاليات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإسباني.
وشهدت تشكيلة برشلونة تواجد ليونيل ميسي، الذي بدا وأنه غير جاهز بدنياً لخوض هذا اللقاء، كما قرر إرنستو فالفيردي الدفع بالبرتغالي نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب جوردي ألبا.وأنقذ الألماني أندريه تير شتيجن، فريقه برشلونة من الخسارة في هذه المباراة، حيث نجح في إيقاف جميع الغارات التي شنها أصحاب الأرض في الشوط الأول على وجه الخصوص، ومنها تسديدة ماركيل سوسايتا.وحاول برشلونة بدوره اقتناص هدف الانتصار، لكنه عانى كثيراً من بطء بناء الهجمات، هذا بالإضافة إلى أنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم، ما جعل مهمة الفريق الكتالوني تبدو صعبة ومعقدة.
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