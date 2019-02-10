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ام الفحم: اطلاق نار باتجاه شاب في حي ابو لاحم واصابته
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وادي عارة

ام الفحم: اطلاق نار باتجاه شاب في حي ابو لاحم واصابته بجراح اثر سقوطه

تم مساء الاحد، اطلاق نار في منطقة ابو لاحم بمدينة ام الفحم باتجاه شاب مما تسبب بسقوطه واصابته بجراح طفيفة. وعملت طواقم الاسعاف على نقله الى المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن الجناة.

تم مساء الاحد، اطلاق نار في منطقة ابو لاحم بمدينة ام الفحم باتجاه شاب مما تسبب بسقوطه واصابته بجراح طفيفة. وعملت طواقم الاسعاف على نقله الى المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن الجناة.

وعلم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان الشاب، نجا من اطلاق نار، واصابته بجروح طفيفة بعد ان سقط خلال هروبه من مطلقي النار.

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