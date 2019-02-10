يوفنتوس يفوز بسهولة على ساسولو ويبتعد بالصدارة

حقق يوفنتوس فواً كبيراً على حساب ساسولو، وذلك في لقاء اليوم الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 23 في بطولة الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0.
افتتح سامي خضيرة التسجيل للبيانكونيري بعد مرور 23 دقيقة من الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم يوفنتوس بهذه النتيجة.وفي الشوط الثاني أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني أهداف يوفنتوس برأسية مميزة في الدقيقة 70 من ركنية متقنة انبرى لها بنجاح.
واختتم إيمري تشان ثلاثية يوفنتوس بعد تسديدة أرضية على يسار حارس ساسولو ليضمن ليوفنتوس فوزاً مريحاً وتحليق بعيد بالصدارة عن أقرب منافسيه.الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقة في المركز الأول بطبيعة الحال، بينماي تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة في المركز الـ11، ويبعد يوفنتوس عن صاحب الوصافة نابولي بفارق 11 نقطة كاملة.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- صحيفة اسبانية تكشف: رونالدو يقود عملية انتقال خاميس رودريجيز إلى يوفنتوس
- تقارير: زيدان يهدف للتعاقد مع يوفنتوس والبيانكونيري يستقر عليه لخلافة أليجري
- رونالدو بعد تعثر يوفنتوس امام بارما: لست سعيدًا بالنتيجة ولكن هذه كرة القدم لا داعي للقلق
- يوفنتوس يسقط مجدداً ويتعادل مع بارما في الدوري الايطالي
- محللون: أسباب قد تحرم يوفنتوس ورونالدو من لقب دوري أبطال أوروبا
- أتلانتا يسحق يوفنتوس ويقصيه من الكأس بحضور رونالدو
- يوفنتوس يقلب الطاولة على لاتسيو ويواصل انتصاراته بالدوري الإيطالي
- نجم برشلونة لا يستبعد الرحيل إلى يوفنتوس أو مانشستر يونايتد
- قطار يوفنتوس يواصل انطلاقته بفوز جديد على كييفو