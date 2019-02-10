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يوفنتوس يفوز بسهولة على ساسولو ويبتعد بالصدارة
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يوفنتوس يفوز بسهولة على ساسولو ويبتعد بالصدارة

حقق يوفنتوس فواً كبيراً على حساب ساسولو، وذلك في لقاء اليوم الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 23 في بطولة الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0.

 

حقق يوفنتوس فواً كبيراً على حساب ساسولو، وذلك في لقاء اليوم الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 23 في بطولة الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0.

افتتح سامي خضيرة التسجيل للبيانكونيري بعد مرور 23 دقيقة من الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم يوفنتوس بهذه النتيجة.وفي الشوط الثاني أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثاني أهداف يوفنتوس برأسية مميزة في الدقيقة 70 من ركنية متقنة انبرى لها بنجاح.

واختتم إيمري تشان ثلاثية يوفنتوس بعد تسديدة أرضية على يسار حارس ساسولو ليضمن ليوفنتوس فوزاً مريحاً وتحليق بعيد بالصدارة عن أقرب منافسيه.الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقة في المركز الأول بطبيعة الحال، بينماي تجمد رصيد ساسولو عند 30 نقطة في المركز الـ11، ويبعد يوفنتوس عن صاحب الوصافة نابولي بفارق 11 نقطة كاملة.

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يوفنتوس يفوز بسهولة على ساسولو ويبتعد بالصدارة
حقق يوفنتوس فواً كبيراً على حساب ساسولو، وذلك في لقاء اليوم الذي جمع بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 23 في بطولة الدوري الإيطالي بنتيجة 3-0.

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