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كل العرب أخبار سياسة نتنياهو بزيارة تعزية إلى أنسباخير: الخلفية قومية

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نتنياهو بزيارة تعزية إلى أنسباخير: الخلفية قومية
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نتنياهو بزيارة تعزية إلى عائلة أنسباخير: خلفية لعملية القتل كانت قومية

جاء من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي :" قام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة تعزية إلى عائلة الشابة أوري أنسباخير رحمها اللة وأطلعها على نتائج التحقيق الذي أجراه الشاباك والذي اكتشف بأن الخلفية لعملية القتل كان

 

جاء من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي :" قام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة تعزية إلى عائلة الشابة أوري أنسباخير رحمها اللة وأطلعها على نتائج التحقيق الذي أجراه الشاباك والذي اكتشف بأن الخلفية لعملية القتل كانت قومية. وقال رئيس الوزراء إن الشعب أجمع يعانق عائلة أنسباخير في حزنها العميق".

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مساء الأحد، أن عملية قتل الشابة جنوب غرب القدس منذ أيام تمت بدوافع قومية.وبحسب بيان لجهاز "الشاباك"، فإن الشاب الفلسطيني عرفات إرفاعية "اعترف بتنفيذ عملية القتل"، دون أن يوضح ما إذا كان اعترافه يشمل أنه قام بالعملية بدوافع قومية أو غيرها.وأشار البيان إلى أن عملية استجواب الشاب ارفاعية لا تزال مستمرة، وأن حظر نشر مزيد من التفاصيل لا زال قائما.

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