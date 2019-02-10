نتنياهو بزيارة تعزية إلى عائلة أنسباخير: خلفية لعملية القتل كانت قومية

جاء من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي :" قام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارة تعزية إلى عائلة الشابة أوري أنسباخير رحمها اللة وأطلعها على نتائج التحقيق الذي أجراه الشاباك والذي اكتشف بأن الخلفية لعملية القتل كانت قومية. وقال رئيس الوزراء إن الشعب أجمع يعانق عائلة أنسباخير في حزنها العميق".
وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مساء الأحد، أن عملية قتل الشابة جنوب غرب القدس منذ أيام تمت بدوافع قومية.وبحسب بيان لجهاز "الشاباك"، فإن الشاب الفلسطيني عرفات إرفاعية "اعترف بتنفيذ عملية القتل"، دون أن يوضح ما إذا كان اعترافه يشمل أنه قام بالعملية بدوافع قومية أو غيرها.وأشار البيان إلى أن عملية استجواب الشاب ارفاعية لا تزال مستمرة، وأن حظر نشر مزيد من التفاصيل لا زال قائما.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- ليبرمان: حظوظ نتنياهو صفر في حال وجهت له لائحة اتهام
- النائب عيساوي فريج: يجب محاكمة نتنياهو ايضاً على ملف التحريض ضد العرب
- حان الوقت للتخلص من نتنياهو - بقلم: ألون بن مئير
- ليفني: إذا ترك نتنياهو منصبه سيذهب للسجن ولذلك سيبقى محافظا على كرسي الحكم
- نتائج انتخابات الليكود: نتنياهو رئيسًا للقائمة يليه ادليشطاين وساعر يحلّ خامسًا
- استطلاع: 50% تقريبا من مواطني اسرائيل يرفضون نتنياهو رئيسا للدولة
- نتنياهو يستقبل الرئيس النمساوي في ديوانه بالقدس
- نتنياهو يجري إيجازا لبعثة سفراء أجانب معتمدين لدى الأمم المتحدة
- نتنياهو: شرعنا باقامة حاجز بري على امتداد الحدود مع قطاع غزة