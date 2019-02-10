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كل العرب المغار والقضاء أخبار محاكم وجنائيات طبريا: اصابة شاب وشابة باطلاق نار ودهس من قبل سيارة

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طبريا: اصابة شاب وشابة باطلاق نار ودهس من قبل سيارة
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المغار والقضاء

طبريا: اصابة شاب وشابة باطلاق نار ودهس من قبل سيارة عابرة

اصيب مساء الاحد، شاب (22 عاما) وشابة (19 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار ودهس في مدينة طبريا.وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وقالت الشرطة:" ان الشاب تعرض لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة. وهرب المشتبهون من الم

اصيب مساء الاحد، شاب (22 عاما) وشابة (19 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار ودهس في مدينة طبريا.وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وقالت الشرطة:" ان الشاب تعرض لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة. وهرب المشتبهون من المكان. ويتم البحث عنهم ولم تعرف الخلفية حتى الان".

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" أطلقت عيارات نارية على ما يبدو من سيارة عابرة في شارع الملك داود في مدينة طبريا  مما أسفر عن إصابة شاب (20عاما)  في الجزء السفلي من جسمه بإصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) وأحيل الى مستشفى بوريا في طبريا لتلقي العلاج.الجناة لاذوا بالفرار من المكان مستقلون سيارة.الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة.أفراد من ابشرطة سارعوا الى المكان ونصبوا حواجز على الطرق المركزية وبدأوا بعمليات مسح وتفتيش لرصد الجناة والسيارة".

מרחוב דוד המלך בטבריה - צילום: דוברות איחוד הצלה 

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طبريا
طبريا: اصابة شاب وشابة باطلاق نار ودهس من قبل سيارة
اصيب مساء الاحد، شاب (22 عاما) وشابة (19 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار ودهس في مدينة طبريا.وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وقالت الشرطة:" ان الشاب تعرض لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة. وهرب المشتبهون من الم

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