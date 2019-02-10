اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار عربية وعالمية صحيفة: الموساد الاسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني

أخبارNews & Politics

صحيفة: الموساد الاسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
12

حيفا
غائم جزئ
12

ام الفحم
غيوم متفرقة
13

القدس
غيوم متفرقة
14

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
غائم جزئ
12

راس الناقورة
غائم جزئ
12

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
مطر خفيف
13

ايلات
غيوم متفرقة
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

صحيفة: الموساد الاسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني إلى بريطانيا

كشفت مصادر في بريطانيا، اليوم الأحد، أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيراني من بلاده إلى بريطانيا عبر تركيا، وذلك بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الاميركية (CIA) وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6).

كشفت مصادر في بريطانيا، اليوم الأحد، أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتهريب عالم نووي إيران ي من بلاده إلى بريطانيا عبر تركيا، وذلك بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الاميركية (CIA) وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6).

وأفادت صحيفة (صنداي اكسبرس) البريطانية، أن العالم الإيراني البالغ من العمر 47 عاما لديه معلومات تتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية وأنه كان ضالعا في عملية اغتيال عالم نووي إيراني آخر يدعى مصطفى احمد روشان الذي قتل بتفجير سيارته في طهران عام 2012.

وأضافت الصحيفة – كما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية العامة – إن خطة تهريب هذا العالم نفذت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقد تم تهريبه إلى تركيا ومن ثم إلى فرنسا ومنها إلى بريطانيا على ظهر زورق مطاطي برفقة 12 مهاجرا إيرانيا آخرا.

واكدت الصحيفة أنه تم استجواب هذا العالم من قبل جهاز الاستخبارات البريطاني في لندن قبل توجهه على متن طائرة ركاب إلى الولايات المتحدة الاميركية.

كلمات دلالية
طبريا: اصابة شاب وشابة باطلاق نار ودهس من قبل سيارة
اصيب مساء الاحد، شاب (22 عاما) وشابة (19 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار ودهس في مدينة طبريا.وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وقالت الشرطة:" ان الشاب تعرض لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة. وهرب المشتبهون من الم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سعيد نفاع
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!/ سعيد نفاع
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab