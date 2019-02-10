اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب وادي عارة السلطات المحلية اخبار المجالس أم الفحم: جلسة عمل بين طاقم مركز ريان ورئيس البلدية

السلطات المحلية

أم الفحم: جلسة عمل بين طاقم مركز ريان ورئيس البلدية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئ
12

حيفا
غائم جزئ
12

ام الفحم
غيوم متفرقة
13

القدس
غيوم متفرقة
14

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
غائم جزئ
12

راس الناقورة
غائم جزئ
12

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
مطر خفيف
13

ايلات
غيوم متفرقة
14
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
وادي عارة

أم الفحم: جلسة عمل بين طاقم مركز ريان ورئيس البلدية

عُقدت يوم الأربعاء الأخير في مركز "ريان" بمدينة أم الفحم جلسة عمل بين طاقم المركز ورئيس البلدية د.سمير صبحي.وشَمَل اللقاء مسحاً شاملاً إلى مُعطيات عام2018 حول التشغيل وإيجاد فرص عمل، إضافة الى عرض الخدمات العديدة والمجانية التي يقدمها الم

 

عُقدت يوم الأربعاء الأخير في مركز "ريان" بمدينة أم الفحم جلسة عمل بين طاقم المركز ورئيس البلدية د.سمير صبحي.وشَمَل اللقاء مسحاً شاملاً إلى مُعطيات عام2018 حول التشغيل وإيجاد فرص عمل، إضافة الى عرض الخدمات العديدة والمجانية التي يقدمها المركز في مجال التشغيل لسكان أم الفحم وقُرى وادي عارة منذ تأسيسه عام2013

رحّب مدير مركز "ريان" السيد باسم كناعنة برئيس البلدية، وقام بتسليط الضوء على إنجازات المركز على مدار السنوات الست الماضية والذي شددّ بدوّره على أهمية التعاون ما بين فعاليات ونشاطات المركز وبلدية أم الفحم وباقي المؤسسات الفاعلة في المدينة.
وقدم مدير قسم أرباب العمل وعلاقات المُشغلين في شركة الفنار، السيد توفيق إغبارية، شرحاً مُفصّلاً ووافياً حول أهمية جلب وإستقطاب المُشغلين الإستراتيجيين للمدينة، والذي من شأنه إدراج أكبر عدد من الموظفين والعمال من أم الفحم والمنطقة للعمل في مختلف الوظائف في القطاع العام والخاص.

وأضاف توفيق إغبارية أن كل الموظفين والمركزيّن في مركز "ريان" يعملون بجهد دائم ومتواصل عبر إعطاء كل المشتركين الإهتمام والمرافقة الشخصية لمساعدتهم لإيجاد العمل المناسب لهم.وعرض المحامي رائد محاميد مُركّز قسم التأهيل المهني في المركز ، المعطيات والأرقام حوّل تنظيم الدورات المختلفة في المركز وأهميتها في مساعدة طالبي العمل للانخراط في سوق العمل.وثمنّ رئيس البلدية د.سمير صبحي إنجازات المركز ودوره الهام في المساعدة بالتقليل من نسبة البطالة في المدينة، مشيراً الى جاهزيّة البلدية الدائمة واستعدادها للشراكة في أي مشروع وفعالية من شأنها مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول والتقدم في سيرورتهم المهنية.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
أم الفحم
طبريا: اصابة شاب وشابة باطلاق نار ودهس من قبل سيارة
اصيب مساء الاحد، شاب (22 عاما) وشابة (19 عاما) بجراح متوسطة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار ودهس في مدينة طبريا.وتم نقل المصابين الى المستشفى لاستكمال العلاج. وقالت الشرطة:" ان الشاب تعرض لاطلاق نار من قبل سيارة عابرة. وهرب المشتبهون من الم

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
سعيد نفاع
وقفات على المفارق مع مشتركة بقائمتين!/ سعيد نفاع
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab