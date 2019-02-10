أم الفحم: جلسة عمل بين طاقم مركز ريان ورئيس البلدية

عُقدت يوم الأربعاء الأخير في مركز "ريان" بمدينة أم الفحم جلسة عمل بين طاقم المركز ورئيس البلدية د.سمير صبحي.وشَمَل اللقاء مسحاً شاملاً إلى مُعطيات عام2018 حول التشغيل وإيجاد فرص عمل، إضافة الى عرض الخدمات العديدة والمجانية التي يقدمها المركز في مجال التشغيل لسكان أم الفحم وقُرى وادي عارة منذ تأسيسه عام2013

رحّب مدير مركز "ريان" السيد باسم كناعنة برئيس البلدية، وقام بتسليط الضوء على إنجازات المركز على مدار السنوات الست الماضية والذي شددّ بدوّره على أهمية التعاون ما بين فعاليات ونشاطات المركز وبلدية أم الفحم وباقي المؤسسات الفاعلة في المدينة.

وقدم مدير قسم أرباب العمل وعلاقات المُشغلين في شركة الفنار، السيد توفيق إغبارية، شرحاً مُفصّلاً ووافياً حول أهمية جلب وإستقطاب المُشغلين الإستراتيجيين للمدينة، والذي من شأنه إدراج أكبر عدد من الموظفين والعمال من أم الفحم والمنطقة للعمل في مختلف الوظائف في القطاع العام والخاص.

وأضاف توفيق إغبارية أن كل الموظفين والمركزيّن في مركز "ريان" يعملون بجهد دائم ومتواصل عبر إعطاء كل المشتركين الإهتمام والمرافقة الشخصية لمساعدتهم لإيجاد العمل المناسب لهم.وعرض المحامي رائد محاميد مُركّز قسم التأهيل المهني في المركز ، المعطيات والأرقام حوّل تنظيم الدورات المختلفة في المركز وأهميتها في مساعدة طالبي العمل للانخراط في سوق العمل.وثمنّ رئيس البلدية د.سمير صبحي إنجازات المركز ودوره الهام في المساعدة بالتقليل من نسبة البطالة في المدينة، مشيراً الى جاهزيّة البلدية الدائمة واستعدادها للشراكة في أي مشروع وفعالية من شأنها مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول والتقدم في سيرورتهم المهنية.

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