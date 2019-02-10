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كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية انقطاع الكهرباء في قرية عين ماهل

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انقطاع الكهرباء في قرية عين ماهل
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الناصرة والقضاء

انقطاع الكهرباء عن حي العبهرة في عين ماهل بسبب احتراق موزع كهرباء مركزيّ

أفاد اهالٍ لموقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ التيار الكهربائي قد انقطع في حي العبهرة في قرية عين ماهل


من المكان

موزّع كهرباء مركزي قد احترق واندلعت به النيران

أفاد اهالٍ لموقع العرب وصحيفة كل العرب مساء اليوم الأحد أنّ التيار الكهربائي قد انقطع في حي العبهرة في قرية عين ماهل. وذكر مواطنون أنّ موزّع كهرباء مركزي قد احترق واندلعت به النيران، حيث وصلت طواقم شركة الكهرباء الى المكان وتعمل على اعادة الكهرباء الى الحي.

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عين ماهل حريق الكهربائ التيار الكهربائي
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