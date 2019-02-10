انقطاع الكهرباء عن حي العبهرة في عين ماهل بسبب احتراق موزع كهرباء مركزيّ

من المكان
موزّع كهرباء مركزي قد احترق واندلعت به النيران
أفاد اهالٍ لموقع العرب وصحيفة كل العرب مساء اليوم الأحد أنّ التيار الكهربائي قد انقطع في حي العبهرة في قرية عين ماهل. وذكر مواطنون أنّ موزّع كهرباء مركزي قد احترق واندلعت به النيران، حيث وصلت طواقم شركة الكهرباء الى المكان وتعمل على اعادة الكهرباء الى الحي.
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