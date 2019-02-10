المصارع الروسي حبيب محمدوف يزور المسجد الاقصى

حل اليوم الاحد، بطل العالم في مصارعة الوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نور محمدوف ضيفا على مدينة القدس والمسجد الاقصى. حيث قام بالصلاة هناك.

ويبلغ حبيب من العمر 30 عاماً، وهو من مواليد جمهورية داغستان الروسية، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2008. ويعد حبيب من أشهر مقاتلي رياضة الـMMA في العالم حالياً، وهو يتمتع بسجل احترافي خال من الهزائم، واكتسب شهرة كبيرة العام الماضي، عندما دافع عن حزام وزن الخفيف في UFC، بفوزه على المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور

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