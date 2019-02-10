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مجد الكروم: انطلاق فعاليات شباط فريد من نوعه
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الشاغور

مجد الكروم: انطلاق فعاليات شباط - فريد من نوعه بمعرض للاشغال اليدوية لمجموعة زهرة أمل

ضمن فعاليات شباط فريد من نوعه الذي تشهده مجد الكروم، إحتضن المركز الجماهيري أول فعاليات هذا الشهر


صور من المعرض

قام المشاركون والمتبضعون بشراء هذه الأعمال والأشغال التي تم رصد ريعها لمجموعة واعضاء زهرة الأمل

ضمن فعاليات "شباط فريد من نوعه" الذي تشهده قرية مجد الكروم، إحتضن المركز الجماهيري في القرية اول فعاليات هذا الشهر، وهو يوم مميز تخلله معرض وبازار للأشغال اليدوية من صُنع اعضاء مجموعة زهرة الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة وعلى رأسها مديرة المجموعة زهرة خطيب. وشارك في الفعاليات كل من رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي، مديرة المركز الجماهيري السيدة آيه مناع شعبان، ومدير مكتب الرفاه الإجتماعي مرعي خلايله، واعضاء المجلس المحلي حسين قداح ويوسف مناع ومدير مدرسة الشاغور المربي نايف فرحات وشخصيات تعليمية إجتماعية.

خلال المعرض، قام المشاركون والمتبضعون بشراء هذه الأعمال والأشغال التي تم رصد ريعها لمجموعة واعضاء زهرة الأمل، وذلك دعماً لهم على هذا العمل الرائع والمميز، كما تخلل اليوم معرض للكتاب، سكتش عزف على البيانو للشاب مهند مفيد خطيب، ووقفة ستاند اب للفنانة المجدلاوي وداد سرحان، بالإضافة إلى كلمة مديرة المركز الجماهيري آيه مناع- شعبان، ورئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي، ومدير مكتب الشؤون الإجتماعية مرعي خلايله، اللذي أثنوا على نشاط مجموعة أمل المميزة وعلى أبداعهم بالمنتوجات التي تم عرضها.
وأكّد رئيس المجلس المحلي شليم صليبي على أنّ مجلس مجد الكروم يقف داعمًا وساندًا لمجموعة امل ولغيرها من المجموعات الفعالة والمعطاءة.
يذكر أنّه سيشهد شهر شباط العديد من الفعاليات التربوية والثقافية والتعليمية والترفيهية التي يحتضنها المركز الجماهيري في مجد الكروم.

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مجد الكروم فعاليات شباط مجموعة زهرة أمل
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