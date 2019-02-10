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سمحون بمجد الكروم: اعدادية درويش مثال يحتذى به
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الشاغور

اورنا سمحون خلال زيارتها لمجد الكروم: اعدادية محمود درويش مثال يحتذى به لكافة المدارس

مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف أورنا سمحون زارت اليوم الاحد مدرسة محمود درويش الاعدادية في مجد الكروم


صور من زيارة مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف أورنا سمحون لبلدة مجد الكروم

"اعدادية محمود درويش مثل يحتذى به لكافة المدارس العربية بفضل أنجازاتها التعليمية وطواقمها الادارية والتوجيهية والتعليمية ونمط أدارتها وتعليمها المميز "، هذا ما قالته مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف أورنا سمحون خلال زيارتها اليوم الاحد الى مدرسة محمود درويش الاعدادية في مجد الكروم برفقة مفتش المعارف في اللواء الشوالي أحمد بدران، ومفتش مدارس مجد الكروم صباح صباح ومفتشة التعليم اللامنهجي رانيا خلايلة وعدد من المفتشات والمرافقات العاملات في اللواء الشمالي في وزارة التربية والتعليم.
كان في استقبال الوفد الزائر مدير المدرسة الدكتور حسين سريس ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي سليم صليبي ومدير قسم المعارف في مجلس مجد الكروم رشدي خلايلة ومركّز الروضات والبساتين في المجلس نسيم سرحان والطاقم الاداري والتوجيهي والتعليمي في المدرسة.


خلال الزيارة، أطلعت مديرة لواء الشمال في وزارة المعارف على المسارات التعليمية المميزة في اعدادية محمود درويش المطبقة وفق مشروع التميز المؤسسي حسب معايير صندوق التميز المؤسسي الاوروبي (EFQM) الذي ترعاه وزارة المعارف لواء الشمال. وقد انفعلت مديرة اللواء من تفاعل طلاب المدرسة مع التطبيق الدراسي الجديد وقدرتهم على الانخراط والابداع به.
وتأتي زيارة اورنا سمحون الى اعدادية محمود درويش بعد زيارة طاقم من مفتشات المعارف يوم الاربعاء الاخير وبعد نيل المدرسة شعار مشروع "التميّز المؤسسي" وفق معايير صندوق التميز المؤسسي الاوروبي (EFQM) الذي ترعاه وزارة المعارف لواء الشمال.
مدير المدرسة الدكتور حسين سريس شكر مديرة اللواء على زيارتها وشكرها باسم اسرة اعدادية محمود درويش على اطلاعها على المنتج الاداري والتعليمي، كما شكر كافة طواقم المدرسة التوجيهية والتعليمية والسكرتارية والقوى العاملة في المدرسة على الجهود الجبارة والعطاء والانتماء والتضحية من اجل الارتقاء بالمدرسة الى اعلى المستويات في الوسط العربي عامة.

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