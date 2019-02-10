اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب أخبار اخبار الكنيست جبارين: المظاهرات أداة ضغط جدّية على الحكومة

أخبارNews & Politics

جبارين: المظاهرات أداة ضغط جدّية على الحكومة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
12

حيفا
مطر متوسط الغزارة
11

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
13

القدس
غائم جزئ
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
مطر متوسط الغزارة
11

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
12

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
مطر خفيف
13

ايلات
غيوم متفرقة
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

النائب جبارين: المظاهرات تشكل أداة ضغط جدّية على الحكومة لتمتنع عن تنفيذ أوامر الهدم

قال النائب د.يوسف جبارين إنّ المظاهرات الجماهيرية هي مظاهرات كفاحية تعبّر عن رفضنا لسياسات الحكومة

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù site:alarab.com ÙÙØ³Ù Ø¬Ø¨Ø§Ø±ÙÙ
النائب د. يوسف جبارين:

أمام سياسات التميّيز العنصري فإن السلاح السياسي الأقوى الذي نمّلكه كأقلية قومية تعاني من الإقصاء هو النضال الجماهيري الكفاحي، وخاصًة المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية

قال النائب د.يوسف جبارين ( الجبهة - القائمة المشتركة) في حديث لموقع "كل العرب" إنّ "المظاهرات الجماهيرية هي مظاهرات كفاحية تعبّر عن رفضنا لسياسات الحكومة، وتهدف الى التصدي لمخططاتها التي تستهدف حقوقنا، مظاهرة يوم الجمعة، الوحدوية نقلت رسالة الجماهير العربية أن اصحاب البيوت ليسوا لوحدهم وإننا نقف موحدين ضد أوامر الهدم، فالقضية ليست شخصية بل قضية كل بلداتنا العربية التي تحرمها السلطات من التخطيط المهني ومن التطور الطبيعي لان سياسات الحكومة تحاصر بلداتنا العربية وتخنقها بينما تقيم البلدات اليهودية وتطورها".

وحول نتائج هذه المُظاهرات تابع جبارين:"مثل هذه المظاهرات تشكل أداة ضغط جدّية على متخذي القرار لكي تمتنع عن تنفيذ أوامر الهدم، ولكي تقوم سلطات التخطيط بدوّرها في وضع التخطيط اللازم، والمُصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيلية التي تحتاجها قلنسوة اسوة بباقي بلداتنا".

وأكد النائب جبارين انّه:"أمام سياسات التميّيز العنصري فإن السلاح السياسي الأقوى الذي نمّلكه كأقلية قومية تعاني من الإقصاء هو النضال الجماهيري الكفاحي، وخاصًة المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، وكلما كانت مشاركة الجماهير أوسع بهذه النشاطات كلما كانت هذه النشاطات مؤثرة أكثر". وتابع جبارين":طيلة الوقت نعمل لحماية البيوت العربية في كل بلدة وبلدة، ونبذل كل جهد من أجل ذلك، قدر المستطاع، تبقى سلطات التخطيط الحكومية هي المسؤولة الاولى عن إنعدام المخططات التطوّيرية، وهي السياسات الحكومية التي تعادي بلداتنا العربية وتعمل بالمقابل على تطوير البلدات اليهودية، واجهنا في الكنيست قانون "كامينتس" لكن للحكومة أغلبية ضمنت تشريعه رغم نضالنا ضده والتخفيف جزئيًا من خطورته".
وأكمل النائب"شاركتُ مع زملائي النوّاب في العديد من مظاهرات أهالينا في قلنسوة ضد أوامر الهدم، وفي التظاهرة قبل أُسبوع تم الإعتداء عليّ ايضًا من قبل عناصر الوحدات الخاصّة، هذا التصدي الميداني هو جزء أساسي من دورنا في الميدان، الى جانب عملنا البرلماني والقضائي وكذلك الدولي".

وأختتم جبارين كلامه:"هناك تجميد مرحلي لأوامر الهدم حتى الجلسة القريبة للمحكمة هذا الشهر، وبالتوازي مع الضغط الجماهيري هناك ايضًا ضغوطات على المسؤولين في وزارة المالية وسلطات التخطيط، لإعطاء فترة زمنية للمصادقة على خرائط التخطيط التي سَتكفل حماية هذه البيوت، لا شك أنّ المُظاهرة ستساهم في رفع الضغط الشعبي ضد أوامر هدم البيوت، ومن أجل تعزيز النضال المستمر لحمايتها"، كما قال.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
جبارينالهدم المظاهراتالحكومة النائب د. يوسف جبارين
المصارع الروسي حبيب محمدوف يزور المسجد الاقصى
حل اليوم الاحد، بطل العالم في مصارعة UFC الروسي حبيب نور محمدوف ضيفا على مدينة القدس والمسجد الاقصى

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
نايف ابو صويص
المحافظة عل المشتركة/ نايف ابو صويص
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab