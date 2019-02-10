اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية الافراج عن عربي من طبريا بشبهة تهديد رئيس البلدية

أخبارNews & Politics

الافراج عن عربي من طبريا بشبهة تهديد رئيس البلدية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
12

حيفا
مطر متوسط الغزارة
11

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
13

القدس
غائم جزئ
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
مطر متوسط الغزارة
11

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
12

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
مطر خفيف
13

ايلات
غيوم متفرقة
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

الافراج عن عربي من سكان طبريا بعد اعتقاله بشبهة تهديد رئيس البلدية على خلفية قضية مسجد البحر

افاد المحامي يحيى دهامشة انه رفضت محكمة الصلح في طبريا ظهر اليوم الأحد، طلب الشرطة تمديد اعتقال عزيز حمدان

 
المواطن عزيز حمدان

افاد المحامي يحيى دهامشة انه :" رفضت محكمة الصلح في طبريا ظهر اليوم الأحد، طلب الشرطة تمديد اعتقال السيد عزيز حمدان ابن قرية كفركنا ومن سكان طبريا، بخمسة أيام، وقررت الإفراج عنه.
وكانت الشرطة في طبريا قد اعتقلت السيد عزيز حمدان يوم الجمعة 8.2.19 بشبهة تهديد رئيس بلدية طبريا بالقتل على خلفية أحداث مسجد البحر في طبريا وإعلان رئيس البلدية عن نيته تحويل المسجد إلى متحف. وبعد جلسة مرافعة اليوم في المحكمة قرر القاضي رفض طلب الشرطة".
وذكر المحامي يحيى دهامشة، محامي المعتقل، بأن موكله أنكر الشبهات الموجهة ضده، بل كان على استعداد لفحصه بجهاز كشف الكذب (الپوليغراف) ليتبين صدق أقواله.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
طبريا مسجد محامي
المصارع الروسي حبيب محمدوف يزور المسجد الاقصى
حل اليوم الاحد، بطل العالم في مصارعة الوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نور محمدوف ضيفا على مدينة القدس والمسجد الاقصى. حيث قام بالصلاة هناك.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
نايف ابو صويص
المحافظة عل المشتركة/ نايف ابو صويص
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab