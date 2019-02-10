الافراج عن عربي من سكان طبريا بعد اعتقاله بشبهة تهديد رئيس البلدية على خلفية قضية مسجد البحر

المواطن عزيز حمدان
افاد المحامي يحيى دهامشة انه :" رفضت محكمة الصلح في طبريا ظهر اليوم الأحد، طلب الشرطة تمديد اعتقال السيد عزيز حمدان ابن قرية كفركنا ومن سكان طبريا، بخمسة أيام، وقررت الإفراج عنه.
وكانت الشرطة في طبريا قد اعتقلت السيد عزيز حمدان يوم الجمعة 8.2.19 بشبهة تهديد رئيس بلدية طبريا بالقتل على خلفية أحداث مسجد البحر في طبريا وإعلان رئيس البلدية عن نيته تحويل المسجد إلى متحف. وبعد جلسة مرافعة اليوم في المحكمة قرر القاضي رفض طلب الشرطة".
وذكر المحامي يحيى دهامشة، محامي المعتقل، بأن موكله أنكر الشبهات الموجهة ضده، بل كان على استعداد لفحصه بجهاز كشف الكذب (الپوليغراف) ليتبين صدق أقواله.
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