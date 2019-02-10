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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار اخبار محلية طعن شاب وإصابة أخرى من جسر الزرقاء

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طعن شاب وإصابة أخرى من جسر الزرقاء تصوير: -
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حيفا والمنطقة

جدال بين مواطنين من جسر الزرقاء داخل حافلة ينتهي بطعن شاب وإصابة أخرى

اصيب شاب من جسر الزرقاء جرّاء تعرّضه للطعن خلال شجار تطوّر داخل حافلة سافرت على شارع 4 بالقرب من قيساريا

ذكرت الشرطة في بيان لها أنّ التحقيقات جارية، إلى جانب عمليات البحث عن المشتبه

اصيب شاب من جسر الزرقاء جرّاء تعرّضه للطعن خلال شجار تطوّر داخل حافلة سافرت على شارع 4 بالقرب من قيساريا، كما أصيبت شابة أخرى بجراح طفيفة خلال الحاصلة. وذكرت الشرطة في بيان لها أنّ التحقيقات جارية، إلى جانب عمليات البحث عن المشتبه.

وكان قد افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب مساء اليوم الأحد أنّه:"وصلت الطواقم الطبية إلى نقطة إلتقاء مع سارة خصوصية على شارع 4 قرب مفرق بال يام والتي أقلت شخصين مصابين". وأضاف البيان أنّ:"الطواقم الطبيّة قدّمت العلاج الاولي لشاب وصفت حالته بالمتوسطة وشابة (26 عامًا) وصفت حالتها بالطفيفة، وتمّت إحالتهما للعلاج في مستشفى هلل يافه "، كما ورد في البيان.

لاحقًا، جاء في بيان صادر شرطة الساحل أنّ:"الشرطة تحقق في حادث طعن وقعت داخل حافلة بالقرب من مفرق بال يام (منطقة قيساريا)، وأصيب خلاله مواطنين من جسر الزرقاء، حيث تجرى عمليات بحث عن المشتبه إلى جانب التحقيقات"، وذكرت الشرطة في بيانها أنّ:"الامر بدأ في اعقاب جدال تطوّر داخل الحافلة بين مواطنين من جسر الزرقاء، وخلاله تمّ طعن شاب (19 عامًا) وأصيبت شابة أخرى بجراح طفيفة"، كما ورد في البيان.

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