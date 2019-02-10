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كل العرب أخبار محاكم وجنائيات تحرير 3200 مخالفة سير خلال نهاية الأسبوع

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تحرير 3200 مخالفة سير خلال نهاية الأسبوع
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خلال نهاية الأسبوع الماضي: تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرور

الشرطة: من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية


تصوير: شرطة اسرائيل

تمّ تحرير نحو 670 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة 

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وسيم بدر، جاء فيه ما يلي:"قسم المرور في الشرطة يعمل بإستمرار لتطبيق القانون للحد من المخالفات التي تهدد ال حياة وتؤدي الى حوادث الطرق، ويركز نشاطه على الطرقات الدامية وفق الدروسات القائمة وتحليل كمية حوادث الطرق المتزايدة بها، بهدف الحد من عدد الضحايا والمصابين على الطرقات وتعزيز الأمان على الطرقات وردع مرتكبي المخالفات من خلال الأنشطة الميدانية العلنية والسرية.
 من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية، غالبيتها الساحقة ضد الجرائم التي تهدد الحياة والقيادة المتهورة على الطرق الخطرة والدامية".

وتابع البيان:"خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من 670 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة ال سيارة بشكل مناف للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.
وأضاف بيان الشرطة:"تم ضبط أكثر من 88 سائق قاد مركبته تحت تأثير الكحول. كما تم تحييد نحو 99 سيارة وحُظر استعمالها لمدة 30 يومًا بسبب ارتكاب السائقين مخالفات خطيرة".
وذكرت الشرطة أنّ:"قيادة السيارة بسرعة فائقة والتي لا تتناسب مع ظروف الطريق تزيد من خطر وقوع حوادث الطرق وتزيد بشكل ملموس تفاقم شدة الإصابة في حادث الطرق". تم رصد وضبط اكثر من 700 سائق قادوا سيارات هم بسرعة فائقة عن ما يسمح به القانون.

وزاد البيان:"تم تسجيل حوالي اكثر من 130 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق وغيرها من المخالفات. وتم الغاء 119 رخصة قيادة لسائقين إرتكبوا مخالفات خطرة هددت حياة مستخدمي الطريق"، إلى هنا البيان. 

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تحرير 3200 مخالفة سير خلال نهاية الأسبوع
الشرطة: من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية

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