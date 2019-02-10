اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يفاوض نيمار لضمه في الصيف

رياضة وشبابSports

ريال مدريد يفاوض نيمار لضمه في الصيف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
12

حيفا
مطر متوسط الغزارة
11

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
13

القدس
غائم جزئ
15

تل ابيب
غيوم متفرقة
14

عكا
مطر متوسط الغزارة
11

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
12

كفر قاسم
غيوم متفرقة
14

قطاع غزة
مطر خفيف
13

ايلات
غيوم متفرقة
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ريال مدريد يفاوض نيمار لضمه في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية أنّ نادي ريال مدريد يرغب بشدة في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيف

كانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نيمار سيغادر الفريق الباريسي، في حال فشل في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذه السنة

أفادت تقارير صحفية أنّ نادي ريال مدريد يرغب بشدة في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الم يركا تو الصيفي المقبل، وأشار موقع "فوكس سبورتس" أنّ ريال مدريد يتفاوض منذ فترة مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه ابتداء من الموسم المقبل.


نيمار

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نيمار سيغادر الفريق الباريسي، في حال فشل في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذه السنة. وكان مسؤولو النادي الملكي قالوا في وقت سابق إنهم يرغبون في التعاقد مع نيمار، على اعتبار أنه في نفس مستوى البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الذي خلف رحيله فراغا كبيرا في هجوم النادي الإسباني.

وكشف "فوكس سبورتس" أنه في حال فشلت صفقة نيمار، ستتوجه إدارة الفريق الريالي صوب نجم أتليتكو مدريد، أنطوان غريزمان. وتابع "الخيار الثالث للريال هو لاعب برشلونة ، كوتينيو".

وصرحت برشلونة أنها لا تمانع استقبال العروض بشأن الأندية الراغبة في خدمات كوتينيو، مشيرة إلى أنها مستعدة لبيعه "في حال كان الثمن معقولا".

وقبل أيام، طمأن الألماني توماس توخل، مدرب باريس سان جرمان، الجماهير بشأن حالة لاعبه نيمار، عقب الإصابة التي تعرض لها. وقال إن نيمار بات "أفضل بكثير" بعد بداية علاجه من الإصابة في مشط القدم، التي ستبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
ريال مدريد نيمار الميركاتو الصيفي
المصارع الروسي حبيب محمدوف يزور المسجد الاقصى
حل اليوم الاحد، بطل العالم في مصارعة UFC الروسي حبيب نور محمدوف ضيفا على مدينة القدس والمسجد الاقصى

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
نايف ابو صويص
المحافظة عل المشتركة/ نايف ابو صويص
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab