دي خيا يضغط على مانشستر يونايتد لرفع راتبه

الدولي الإسباني متمسك بعدم التراجع عن طلباته المادية، بالحصول راتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني

يحاول الاسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، مواصلة الضغط على إدارة الفريق من أجل تعديل راتبه الأسبوعي خلال الفترة الحالية، وفقًا لما اوردته صحيفة "ميرور" البريطانية. مشيرة إلى أنّ الدولي الإسباني متمسك بعدم التراجع عن طلباته المادية، بالحصول راتب أسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني، قبل أن يوقع على العقد الجديد مع "الشياطين الحمر".



دافيد دي خيا

وفيما وعد دي خيا إدارة النادي بقضاء أفضل السنوات في مسيرته الكروية مع مانشستر، لا تزال إدارة النادي الإنجليزي مترددة في قبول طلب الحارس، ولكنها ترغب في التوصل معه إلى حل وسط.

وذكرت الصحيفة أن ممثلي الحارس الإسباني، يعملون على الضغط بشدة على إدارة مانشستر يونايتد بورقة زميله التشيلي أليكسيس سانشيز. حيث إن اللاعب الشيلي هو الأعلى راتبا في صفوف النادي، براتب أسبوعي 400 ألف جنيه إسترليني. واختتمت أن ديفيد دي خيا يظن أنه يستحق الحصول على أكثر من 200 ألف إسترليني في الأسبوع، بعد أن أثبت أنه أحد أفضل الحراس في الدوري الإنجليزي والعالم

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