الأمطار الغزيرة تُغرق عددًا من شوارع الناصرة وتسبب ازدحامات مرورية خانقة

فيديو وصور من الناصرة

أشار مواطنون إلى أنّ مياه الأمطار أغرقت الشوارع واعاقت حركة السير بشكل كبير

تتساقط منذ ساعات الصباح كميات كبيرة من الأمطار على مختلف مناطق البلاد، وكان لمدينة الناصرة حصة وافرة جدًا، ورغم أنّ المطر خير إلا أنّ غزارته أغرقت عددًا من شوارع المدينة وتسبب بازدحامات مرورية خانقة، خاصة في منطقة دوار البيج، والعين وشارع النمساوي وغيرها.

واشتدت الأمطار بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة الناصرة واستمرت بالهطول قرابة الساعة دون توقف، وأشار مواطنون إلى أنّ مياه الأمطار أغرقت الشوارع واعاقت حركة السير بشكل كبير.

وكانت قد توقعت الأرصاد الجوية انتشار الأمطار نهار اليوم مع ساعات الظهر والعصر الى مختلف المناطق، وتكون أحياناً غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وربما مع زخات البرد في بعض المناطق خصوصاً في الجبال، وذلك بسبب التبريد الكبير في بعض الطبقات الجوية.

ورغم أن المنخفض الذي تشهده البلاد خلال اليومين الأخيرين لا يعتبر عميقاً ويوصف بالضحل، إلا أن العديد من المناطق يتوقع أن تسجل كميات هطول جيدة جداً خصوصاً في الأجزاء الغربية من البلاد التي قد تحصد 30 الى 50 ملم حتى ظهر الاثنين، حيث تزداد كمية الأمطار في السواحل والسهل الساحلي والسفوح الغربية من جبال الضفة بالإضافة للجليل الأعلى، وتضعف غزارة الأمطار كلما اتجهنا شرقاً. ويتوقع أن تهطل الأمطار نهار اليوم وكذلك في ساعات الليلة القادمة على أن تقل شمولية وغزارة الأمطار في الساعات الأولى من نهار الإثنين ثم تضمحل الفرص تدريجيًا.

إقرا ايضا في هذا السياق: