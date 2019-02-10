اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب الناصرة والقضاء أخبار اخبار محلية الأمطار الغزيرة تُغرق عددًا من شوارع الناصرة

أخبارNews & Politics

الأمطار الغزيرة تُغرق عددًا من شوارع الناصرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
ضباب
13

حيفا
ضباب
13

ام الفحم
ضباب
13

القدس
غيوم متفرقة
15

تل ابيب
غيوم متناثره
15

عكا
ضباب
11

راس الناقورة
ضباب
13

كفر قاسم
غيوم متفرقة
15

قطاع غزة
غيوم متفرقة
14

ايلات
غائم جزئ
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement
الناصرة والقضاء

الأمطار الغزيرة تُغرق عددًا من شوارع الناصرة وتسبب ازدحامات مرورية خانقة

تتساقط منذ ساعات الصباح كميات كبيرة من الأمطار على مختلف مناطق البلاد، وكان لمدينة الناصرة حصة وافرة جدًا

شارك هذا الفيديو الآن!

فيديو وصور من الناصرة

أشار مواطنون إلى أنّ مياه الأمطار أغرقت الشوارع واعاقت حركة السير بشكل كبير

تتساقط منذ ساعات الصباح كميات كبيرة من الأمطار على مختلف مناطق البلاد، وكان لمدينة الناصرة حصة وافرة جدًا، ورغم أنّ المطر خير إلا أنّ غزارته أغرقت عددًا من شوارع المدينة وتسبب بازدحامات مرورية خانقة، خاصة في منطقة دوار البيج، والعين وشارع النمساوي وغيرها.

واشتدت الأمطار بعد ظهر اليوم الأحد في مدينة الناصرة واستمرت بالهطول قرابة الساعة دون توقف، وأشار مواطنون إلى أنّ مياه الأمطار أغرقت الشوارع واعاقت حركة السير بشكل كبير.

وكانت قد توقعت الأرصاد الجوية انتشار الأمطار نهار اليوم مع ساعات الظهر والعصر الى مختلف المناطق، وتكون أحياناً غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وربما مع زخات البرد في بعض المناطق خصوصاً في الجبال، وذلك بسبب التبريد الكبير في بعض الطبقات الجوية.

ورغم أن المنخفض الذي تشهده البلاد خلال اليومين الأخيرين لا يعتبر عميقاً ويوصف بالضحل، إلا أن العديد من المناطق يتوقع أن تسجل كميات هطول جيدة جداً خصوصاً في الأجزاء الغربية من البلاد التي قد تحصد 30 الى 50 ملم حتى ظهر الاثنين، حيث تزداد كمية الأمطار في السواحل والسهل الساحلي والسفوح الغربية من جبال الضفة بالإضافة للجليل الأعلى، وتضعف غزارة الأمطار كلما اتجهنا شرقاً. ويتوقع أن تهطل الأمطار نهار اليوم وكذلك في ساعات الليلة القادمة على أن تقل شمولية وغزارة الأمطار في الساعات الأولى من نهار الإثنين ثم تضمحل الفرص تدريجيًا.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
الناصرة أمطارالطقس
تحرير 3200 مخالفة سير خلال نهاية الأسبوع
الشرطة: من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 3200 مخالفة مرورية

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
د. هاني العقاد
الرؤيا الاستراتيجية/ د.هاني العقاد
ألون بن مئير
حان الوقت للتخلص من نتنياهو: ألون بن مئير
نايف ابو صويص
المحافظة عل المشتركة/ نايف ابو صويص
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab