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كل العرب الناصرة والقضاء جامعات / مدارس اخبار المدارس اكسال: الرازي تتوّج فعاليات الانترنت الآمن

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اكسال: الرازي تتوّج فعاليات الانترنت الآمن
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الناصرة والقضاء

اكسال: الرازي الشاملة تتوّج فعاليات الانترنت الآمن بمحاضرة للمحامي رافي مصالحة

نظّمت ادارة مدرسة الرازي محاضرة قيمة لطلاب طبقة التواسع والعواشر بالمدرسة تحت عنوان الحاسوب وعلم الجرائم


صور من الفعاليات

خلال المحاضرة، عززت المعلومات بقصص من الواقع وقضايا ترافع بها المحامي رافي مصالحة شخصيا 

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة الرازي الشاملة في اكسال، جاء فيه ما يلي:"نظّمت ادارة مدرسة الرازي محاضرة قيمة لطلاب طبقة التواسع والعواشر بالمدرسة تحت عنوان الحاسوب وعلم الجرائم باشكالها الثلاثة، اما ان يكون الحاسوب ضحية اي اختراقه وسرقة المعلومات ونشر الفيروسات، واما ان يكون الحاسوب وسيلة لتنفيذ الجرائم كالبدوفيليا وتجارة العبيد وتبييض الاموال، اما النوع الثالث من استخدام الحاسوب قانونيا هو اعتباره وسيلة مساعدة في التحقيق وجمع المعلومات وادلّة الادانة في كل انواع الجرائم".
وتابع البيان:"خلال المحاضرة، عززت المعلومات بقصص من الواقع وقضايا ترافع بها المحامي رافي مصالحة شخصيا وهذا ما جعل المحاضرة اكثر تشويقا واثارة وقربها من الواقع الذي نعيشه بالاضافة الى المعلومات القيمة التى اثرى بها الطلاب. ومن هذا المنبر تتقدم ادارة المدرسة بالشكر الجزيل للمحامي رافي مصالحة على مساهمته في تذويت قيم انسانية ووسائل حماية لطلابنا وقد قدم مدير المدرسة الاستاذ فهمي دراوشة شهادة تقدير تعبيرا عن امنتناننا وشكرنا العميق"، إلى هنا البيان. 

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