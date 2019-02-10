طريقة تحضير شوربة الذرة بالشوفان

المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الذرة : 2 كوب

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : ملعقة كبيرة (بودرة)

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- البصل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : ليتر

- الشوفان : 2 ملعقة كبيرة



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. ذوبي الزبدة بقدر على النار.

2. أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل قليلاً.

3. أضيفي 2 كوب من الذرة، ثم بهري المكونات بالفلفل الأسود، البابريكا، بودرة مرق الدجاج، بودرة الثوم، البصل المطحون، الملح وحركي جيداً حتى تتوزع البهارات.

4. صبي كمية الماء الساخن.

5. أضيفي الشوفان وحركي.

6. اتركي الشوربة على النار حتى تنضج، وقدميها ساخنة.

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