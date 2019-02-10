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الفنان علاء يحيى يطلق أغنية جديدة
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الفنان علاء يحيى يطلق أغنية جديدة بعنوان الماضي الحلو

انتهى الفنان علاء يحيى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان الماضي الحلو التي لاقت رواجاً كبيراً في مختلف الدول العربية الأغنية تحمل الطابع الماضي الجميل

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وصل بيان صادر عن الإعلامية سوسن بشناق جاء فيه ما يلي: "انتهى الفنان علاء يحيى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان الماضي الحلو التي لاقت رواجاً كبيراً في مختلف الدول العربية الأغنية تحمل الطابع الماضي الجميل ، من كلمات تميم ابو دقش، وألحان مراد السويطي ، توزيع موسيقى وهندسة صوتية:رامي عرفات، تنفيذ وتريان: مجد جريدة، جيتارات : شريف فهمي، ناي: علي المذبوح، طبلة ورق: ريموند الحاج، تصويرمونتاج: اسامة غزالين" إلى هنا نصّ البيان.

اغنية "الماضي الحلو" لاقت نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الشهير. حملت ألاغنية بين طيات كلماتها أسلوباً شعرياً مختلفاً في استخدام كلمات ومعان مرهفة الحس، أما من الناحية الموسيقية ولحن ، الاغنية بطريقة جميلة ومميزة، تدخل إلى القلب دون استئذان نتيجة سلاسة وبساطه الأغنية.

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كلمات دلالية
الفنان علاء يحيى يطلق أغنية جديدة بعنوان الماضي الحلو
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