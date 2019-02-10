رئيس مجلس عين ماهل يطلب مساعدة اللواء جمال حكروش لتشكيل إئتلاف

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس عين ماهل المحلي جاء فيه ما يلي: "قام السيد احمد حبيب الله بطلب مساعدة من الللواء جمال حكروش وذلك لعجزه في تشكيل ائتلاف مع اعضاء المجلس. كما وشكر السيد احمد حبيب الله اللواء جمال حكروش على مساعدته في ذلك. وقد لاقت هذه الخطوة استياءً واستهجانا من قبل اهالي عين ماهل معتبرين ان هذه الخطوة لا تليق به كرئيس مجلس، وكان من الاجدر به ان يعتمد على وجهاء القرية واهل الخير ورجال الدين من اهالي قريته".

وأضاف البيان: "بأسمي وباسم إدارة مجلس محلي عين ماهل أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد جمال حكروش (ابو خالد) ابن قريتنا المجاورة كفركنا على دوره المبادر والسباق في عمل الخير والتوفيق من أجل خدمة مجتمعنا وبلادنا وسير الأمور بطريقة نكون فيها متعاونين على العمل والبناء للمصلحة العامة. للعلم بأن "ابو خالد" كان له مساهمة ودور في اتمام ائتلافنا والوفاق مع كتلة الكرامة وعضوها المنتخب السيد محمد جهاد نفافعة، وجرى ذلك في بيته، كيف لا ومعروف عن أهل كفركنا في عمل الخير وحسن الض يافة ومد الأيادي للمساعدة والاصلاح".

واختتم البيان: "لأبو خالد "جمال حكروش" نقول لك باسمنا جميعا بارك الله بك وأدامك لعمل الخير والعمل والبناء وحفظ الأمن والأمان من منصبك في قيادة سلك الشرطة، وإننا نحفظ لك موقفك هذا في بلدنا الذي هو بلدك عين ماهل، ونرجوا من الله الخير والأمن في جميع قرانا وبلداتنا العربية يا أبو خالد وبارك الله بك" إلى هنا نصّ البيان.

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