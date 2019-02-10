اتهام شابين من الجش باضرام النار في مطعم بالقرية على خلفية خلاف مع اصحابه

عمم الناطق بلسان الشرطة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"انه وفي اعقاب التحقيقات المكثقة التي اجرتها الشرطة قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لوائح اتهام ضد شابين من سكان قرية الجش تنسب لهما فيها تهمة الضلوع في اضرام النيران في مطعم بالقرية على خلفية خلاف احدهما وعائلته مع اصحاب المطعم". ويستدل من بيان الشرطة:"ان الحادث يعود لتاريخ 21.01.2019 عندما تم تلقي بلاغ حول اندلاع النيران، بحيث وصلت الى المكان قوات من الشرطة التي شرعت بالتحقيق بالتعاون مع خبراء الحرائق بحيث تم في نفس اليوم اعتقال مشتبه يبلغ من العمر 21 عامًا والذي تبين خلال التحقيق معه انه عرض على صديقه من سكان القرية ايضًا ويسكن في نهاريا عرض عليه مبلغ 2000 شيكل مقابل اضرام النيران في المطعم".

ويستدل من لائحة الإتهام:"ان صديقه المتهم وافق على العرض وقام الإثنان في ليلة 20.01.2019 - 21.01.2019 بالقيام بجريمتهما بحيث اتفق المتهم الأول مع صديقه على انزاله قرب المطعم شارحًا له طريقة اشعال النيران بالمكان متفقًا واياه على مكان اللقاء فيما بعد، فقام المتهم الثاني بذلك وفر بعدها هاربًا بحيث التقى بالمتهم الأول الذي كان قد حضر له ملابس لتغييرها ومن ثم فرّ الإثنان من المكان".

هذا وقررت الشرطة مصادرة المركبة التي استعملها المتهمان كذلك طالبت النيابة العامة بابقائهما رهن الإعتقال لحين الإنتهاء من الاجراءات القانونية والقضائية بحقهما".

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