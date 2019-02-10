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الناصرة: جمعية حياة بمشروع كلنا منقدر نعطي
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الناصرة والقضاء

الناصرة: جمعية حياة بمشروع كلنا منقدر نعطي في كنيسة المسيح الانجيلية

ضمن مشروع كلنا منقدر نعطي، في نهاية الأسبوع الماضي قام أطفال دير القديسة حنة في صفورية برفقة أعضاء جمعية حياة بأعمال تطوّعيّة في كنيسة المسيح الانجيلية، تخللها تنظيف وزراعة ورود بأجواء ملؤها التعاون والعطاء وزرع القيم الاجتماعية.

ضمن مشروع كلنا منقدر نعطي، في نهاية الأسبوع الماضي قام أطفال دير القديسة حنة في صفورية برفقة أعضاء جمعية حياة بأعمال تطوّعيّة في كنيسة المسيح الانجيلية، تخللها تنظيف وزراعة ورود بأجواء ملؤها التعاون والعطاء وزرع القيم الاجتماعية.


من مشاركة الاطفال

هذا ويشار إلى أنّ هذه الفعالية هي واحدة من فعاليات ونشاطات كثيرة تقوم بها جمعية حياة بمشاركة أطفال دير القديسة حنة في صفورية وبيوت دافئة في شفاعمرو وعبلين تندرج تحت عنوان كلنا منقدر نعطي، حيث كان النشاط السابق للجمعية مع اطفال مؤسسة القديسة حنة صفورية زيارة لقسم الاطفال المرضى في مستشفى العيمك في العفولة حيث احتوت علىأجواء رائعة شملت اغاني ورقص كما وتمّ توزيع هدايا ومرافقة من مهرج طبي.

الجمعية تعمل طوال الوقت على توفير الرّاحة النّفسية للأطفال، وتهيئة أماكن تساعدهم في الاندماج أكثر في المجتمع، لذلك عبر هذا المنبر ندعو كل من يحب أن يدعم الجمعية بالتّبرعات للاستمرار في نشاطاتها وعطائها أن يتوجّه لنا للاطّلاع على كل ما تقدّمه الجمعية من خدمات للأطفال الأيتام والمرضى. والمشاريع التي وضعناها على الخارطة وباشرنا العمل لإتمامها هي: ملعب صفورية، كلنا منقدر نعطي⁦⁦، عصفورين بحجر ، الحلوين بستاهلوا هدية، ⁦⁩عائلة حاضنة، ⁦⁩كلنا معك، دعم عائلات اطفال مرضى وايتام
دعم بيوت دافئة في صفورية وعبلين وشفاعمرو، ⁦⁩كلنا منقدر نحلم ، ⁦⁩ترميم حديقة وملعب عبلين.

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