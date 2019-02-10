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لا تترك الامور تتفاقم وحل الامور اولا باول

لا تترك الامور تتفاقم وحل الامور اولا باول مهنيًّا: عليك إعطاء كل ما لديك وستحصل على ما تستحق عاطفيًّا: اقتنع بما لديك وحاول التقرب اكثر لمن حولك صحّيًّا: اذا كنت تشعر ببعض الالام فعليك بالراحة اليوم

لا تترك الامور تتفاقم وحل الامور اولا باول
مهنيًّا: عليك إعطاء كل ما لديك وستحصل على ما تستحق
عاطفيًّا: اقتنع بما لديك وحاول التقرب اكثر لمن حولك
صحّيًّا: اذا كنت تشعر ببعض الالام فعليك بالراحة اليوم

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