لا تترك الامور تتفاقم وحل الامور اولا باول

مهنيًّا: عليك إعطاء كل ما لديك وستحصل على ما تستحق

عاطفيًّا: اقتنع بما لديك وحاول التقرب اكثر لمن حولك

صحّيًّا: اذا كنت تشعر ببعض الالام فعليك بالراحة اليوم

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