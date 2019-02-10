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كل العرب النقب أخبار اخبار محلية قرية الزيادنة بالنقب: اضراب مفتوح ومظاهرة

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قرية الزيادنة بالنقب: اضراب مفتوح ومظاهرة
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النقب

قرية الزيادنة بالنقب: اضراب مفتوح ومظاهرة احتجاجا على حرث شارع رئيسي

تظاهر المئات من سكان قرية الزيادنة بالنقب احتجاجا على حرث الشارع الرئيسي على يد سلطة توطين البدو والذي يخدم المئات من السكان بشكل يومي وخاصة طلبة المدارس.

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تظاهر المئات من سكان قرية الزيادنة ب النقب احتجاجا على حرث الشارع الرئيسي على يد سلطة توطين البدو والذي يخدم المئات من السكان بشكل يومي وخاصة طلبة المدارس.


خلال التظاهرة

وجاء في البيان الذي حمل عنوان اضراب وشجب واستنكار ما يلي: "بعد الهجمة الشرسة لسلطة توطين البدو وقيامها بحرث وتخريب الطريق الرئيسية للقرية، حيث تعتبر هذه الطريق الوحيدة والأكثر امانا للأهالي والطلبة للخروج والوصول الى القرية، والتي تخدم قرابة 750 طالبا وطالبة للوصول الى مدارسهم، فأننا باشرنا باضراب مفتوح بدءا السوم الأحد الموافق 10.2.2019 حتى اشعار آخر".
يشار الى ان قرية الزيادنة لا تتوفر فيها المدارس وطلبتها يدرسون في مدينة رهط.

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