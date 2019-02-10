الطيرة: الاستعداد للمظاهرة الصاخبة ضد العنف يوم الجمعة والمناشدة بالمشاركة لإنجاحها

تستعد مدينة الطيرة في هذه الأيام للمظاهرة الصاخبة التي ستنطلق يوم الجمعة 15/2/2019 استنكاراً لأعمال العنف وجرائم القتل وسياسة هدم البيوت وتشريد العائلات والإستفزازات.



ضحايا من الطيرة

طواقم العمل القائمة على المظاهرة تقوم بتحضيرات واسعة لإنجاح المظاهرة التي من خلالها سَتُطْلَقْ رسائل للجهات المسؤولة بضرورة محاربة الأفات السلبية التي باتت تقلق مضاجع السكان وراحتهم، وتخلق اجواء غير امنة.

امجد حمدان قال:" نبذل كل ما بوسعنا في سبيل اتمام كافة الترتيبات كي تكون لدينا مظاهرة معبرة، ذلك في ظل العنف المستشري وسياسة هدم البيوت والتضييقات الأخرى، ومن هنا نناشد الجميع المشاركة من الطيرة وخارجها حتى تصل صرختنا لكل للمستهترين بالأوضاع التي نمر بها".

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