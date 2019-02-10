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فريج: يجب محاكمة نتنياهو ايضاً على ملف التحريض ضد العرب
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المثلث الجنوبي

النائب عيساوي فريج: يجب محاكمة نتنياهو ايضاً على ملف التحريض ضد العرب

سياسة التحريض الممنهج، سياسة إشاعة الكراهية والحقد تجاه المواطنين العرب هي سياسة اليمين الفاشي ورئيسه نتنياهو الذي قد يتحالف مع الشيطان من أجل الهاء جمهور الناخبين عن فساده والتحقيقات ضده

 

عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على تحريض رئيس الوزراء نتنياهو على العرب، بالقول:" التهديد بـ "العرب يتدفقون" و" اتفاقية اوسلو مرت بفضل اصوات العرب" هي جمل الضعفاء الذين يخشون من نتيجة ال انتخابات ".

واضاف النائب فريج، يقول:" سياسة التحريض الممنهج، سياسة إشاعة الكراهية والحقد تجاه المواطنين العرب هي سياسة اليمين الفاشي ورئيسه نتنياهو الذي قد يتحالف مع الشيطان من أجل الهاء جمهور الناخبين عن فساده والتحقيقات ضده".

وانهى النائب فريج يقول:" نتنياهو يجب أن يَحاكم ايضا على تحريضه العنصري المستمر ضد العرب"، مذكرا ان تحريض نتنياهو السابق ضد أوسلو انتهى بجرمية اغتيال رابين.

 

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