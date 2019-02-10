اختتام الاسبوع الاول لشهر شباط المميز في الجماهيري حورة

عممت الناطقة الاعلامية للمجتمع العربي بشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحافية رانية مرجية البيان التالي:"المركز الجماهيري حورة التابع لشركة المراكز الجماهيرية القطرية يختتم الاسبوع الاول من خلال شهر فعاليات "هلا فبراير" لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع مدارس التربية الخاصة ومتطوعين ومرشدين وأجسام أخرى . تخلل برنامج هذا الاسبوع يوم التراث البدوي، فعاليات وأعمال يدوية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كما وأقيمت محاضرة لمكتب مراقب الدولة لواء الجنوب بخصوص الحقوق المستحقة للمواطن. كما شمل البرنامج خطبة الجمعة لعدة مساجد في النقب ، حيث تم التطرق لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضيف رانية مرجية:"فعاليات شهر فبراير ستسمر وبقوه هذا الشهر فالإعاقة قدر والإنسانية قرار وستشمل العديد من الفعاليات والورشات المختلفة، وتابعت مرجية:" ان شركة المراكز الجماهيرية القطرية تعمل بنشاط كبير منذ سنوات لتعزيز مفهوم وتنفيذ موضوع الاتاحة في المراكز الجماهيرية وذلك لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، وحثهم على المشاركة في الأنشطة، ليكونوا أصحاب تأثير في صنع لقرار، وتحمل المسؤولية عن نوعية ال حياة في المجتمع ، جنبا إلى جنب مع جميع أعضاء المجتمع . في هذا العام ، نتخذ إجراءنا خطوة إلى الأمام اذ قررنا تركيز مئات الأنشطة التي تجمع بين الشمال والجنوب في شهر واحد مميز وخاص . وهو شهر شباط الشهر الوحيد في السنة الذي عدد أيامه تختلف عن الأشهر الأخرى ؛ ,والذي يرمز للتسامح وقبول الآخر

وأنهت مرجية بيانها ان المئات من المراكز الجماهيرية في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي من اقصى الشمال لأقصى الجنوب سيقومون بالمئات من الأنشطة والفعاليات المختلفة في شهر شباط لتشجيع الدمج وسهولة الوصول والالفة والشراكة من الأطفال والكبار والبالغين الذين يعانون من الإعاقة في مجتمعاتهم. " شباط مميز " هي مبادرة جماهيرية على خلفية استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها شركة المراكز الجماهيرية وأظهرت عدم استعداد المجتمع لمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات فضلا عن تصورات ترفض دمج واندماج أطفال كبار او بالغين مع إعاقة في أوقات الفراغ والعمل.

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