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كل العرب القدس والقضاء أخبار اخبار محلية مصرع راكبين جراء انقلاب حافلة ركّاب قرب القدس

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مصرع راكبين جراء انقلاب حافلة ركّاب قرب القدس تصوير: 1
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القدس والقضاء

مصرع راكبين وإصابة 41 آخرين جراء انقلاب حافلة ركاب في منطقة القدس

استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 09:52 حول انقلاب حافلة على شارع رقم 443 قرب بيت حورون

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد متأثرين بجراحهما البالغة جراء انقلاب حافلة ركاب في منطقة القدس، كما أسفر الحادث عن إصابة 41 آخرين وصفت جراحهم بالمتفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 09:52 حول انقلاب حافلة على شارع رقم 443 قرب بيت حورون، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين وعددهم 35 مصابا بينهم مصابون بجراح خطيرة" وفقًا للبيان.

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