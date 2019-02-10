مصرع راكبين وإصابة 41 آخرين جراء انقلاب حافلة ركاب في منطقة القدس

لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد متأثرين بجراحهما البالغة جراء انقلاب حافلة ركاب في منطقة القدس، كما أسفر الحادث عن إصابة 41 آخرين وصفت جراحهم بالمتفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 09:52 حول انقلاب حافلة على شارع رقم 443 قرب بيت حورون، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصابين وعددهم 35 مصابا بينهم مصابون بجراح خطيرة" وفقًا للبيان.
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