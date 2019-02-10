حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة مصحوبة بعواصف رعدية

الأحد /02/201910 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2019/02/11: يكون الجو غائم جزئي ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/02/12: يكون الجو غائم جزئي بشكل عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1 - تدني مدى الرؤيا الأفقية.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.