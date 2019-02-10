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أجواء باردة وماطرة مصحوبة بعواصف رعدية
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حاله الطقس

الناصرة
مطر متوسط الغزارة
10

حيفا
مطر متوسط الغزارة
10

ام الفحم
مطر متوسط الغزارة
11

القدس
مطر متوسط الغزارة
12

تل ابيب
مطر متوسط الغزارة
12

عكا
مطر متوسط الغزارة
10

راس الناقورة
مطر متوسط الغزارة
11

كفر قاسم
مطر متوسط الغزارة
12

قطاع غزة
غائم جزئ
9

ايلات
غائم جزئ
11
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حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة مصحوبة بعواصف رعدية

الأحد /02/201910 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

الأحد  /02/201910 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2019/02/11: يكون الجو غائم جزئي ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/02/12: يكون الجو غائم جزئي بشكل عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1 - تدني مدى الرؤيا الأفقية.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

كلمات دلالية
أجواء باردة وماطرة مصحوبة بعواصف رعدية
الأحد /02/201910 يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

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