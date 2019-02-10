فيديو: اتّهام شاب (36 عامًا) من جلجولية بالاعتداء على رجل بسبب موقف سيارة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "بعد تحقيقات في الوحدة المركزية في الشرطة، تمّ تقديم لائحة اتّهام ضد شاب (36 عامًا) من سكان جلجولية بتهمة اعتدائين خطيرين تسببا بإصابة في مطلع العام الحالي، هذا ويستدل من لائحة الاتهام أنّه: "وصل المتهم بسيارته يوم 08.01.2019، في ساعات الظهيرة إلى شارع في بيتح تكفا، وطلب أصحاب محددة هناك من المتهم عدم ركن سيارته امام محلّهم بالمقابل وصل أحد أصحاب المحددة إلى المكان بسيارته وطلب الدخول إلى موقف ال سيارات ليركن سيارته أمام محله، وردًّا على ذلك ترك المتهم سيارته وألحق أضرار ب سيارة صاحب المحل، عندها خرج صاحب المحل من سيارته وسأل المتهم لماذا بدأت بالاعتداء بالأيدي؟ ليرد عليه المتهم قائلا: "هل تريد أن تلاكمني"؟ ثمّ قام بضربه بقبضته وطرحه أرضًا، شريك صاحب المحل الذي رأي ما أصابه ركض باتّجاه وقد تعرّض بدوره للضرب في جبينه، المتهم ترك بسرعة المكان وبعد محاولات حثيثة للعثور عليه استلم مركز الشرطة بلاغًا بأنّه يتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية قوّة خاصة من الشرطة هرعت إلى هناك واعتقلته، بتاريخ 29.01.2019 بضواحي رام الله" وفقًا للبيان.
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