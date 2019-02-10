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سيرجيو راموس: ريال مدريد يستطيع اللحاق بـ برشلونة
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سيرجيو راموس: ريال مدريد يستطيع اللحاق بـنادي برشلونة

أكد سيرجيو راموس نجم وقائد فريق نادي ريال مدريد أن فريقه قادر على اللحاق ببرشلونة في مقعد الصدارة لجدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.وكان الدولي الإسباني قد سجل من علامة الجزاء في انتصار 3-1 على حساب أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية

 وقع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على هدفه رقم 11 في كل المسابقات هذا الموسم

أكد سيرجيو راموس نجم وقائد فريق نادي ريال مدريد أن فريقه قادر على اللحاق ب برشلونة في مقعد الصدارة لجدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.وكان الدولي الإسباني قد سجل من علامة الجزاء في انتصار 3-1 على حساب أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات لا ليجا.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على هدفه رقم 11 في كل المسابقات هذا الموسم، ليصبح أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق.وتذلل الفارق بين الغريمين التقليديين إلى 5 نقاط فقط، بعد ارتقاء اللوس بلانكوس إلى مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة عن الروخي بلانكوس.

راموس صرح عقب انتهاء لقاء ملعب واندا ميتروبوليتانو قائلاً “لا يزال التنافس على الدوري حاضراً. هناك العديد من النقاط في اللعب، وأي فريق قادر على تعقيد الأمور عليك مثلما رأينا في الدور الأول”.وأضاف “لدينا هذا الأمل وسوف نقاتل من أجل الليجا، ونجعل الأمور صعبة على برشلونة، على الرغم من أن لديهم أسبقية هامة جداً”.وتابع “ريال مدريد لعب مباراة جيدة جداً جداً، كاملة جداً على مستوى كافة الخطوط”.

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