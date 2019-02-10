ام الفحم تفجع بوفاة الشابة الصيدلانية نادية جمال اغبارية (28 عاما) بعد اصابتها بجرثومة

فجعت بلدتي عرعرة وام الفحم هذه الليلة، ب وفاة الشابة الصيدلانية نادية جمال أحمد جمعة اغبارية -جزماوي (28 عاماً) جراء اصابتها بجرثومة في الرئتين.المرحومة حرم عمر سامي جزماوي، وسيشيع جثمانها الى مثواها الأخير بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين حي البراغلة بام الفحم.المرحومة من سكان ام الفحم ومتزوجة في عارة- عرعرة.رحمها الله واسكنها فسيح جناته.
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