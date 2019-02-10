تل ابيب: اصابة 4 اشخاص بجراح خطيرة بعد تعرضهم للطعن

اصيب بعد منتصف الليلة، 4 عمال اجنانب بجراح بين خطيرة ومتوسطة بعد تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة تل ابيب. وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم للمستشفيات. الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.

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