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كل العرب مدن الساحل أخبار محاكم وجنائيات تل ابيب: اصابة 4 اشخاص بجراح خطيرة بعد تعرضهم للطعن

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تل ابيب: اصابة 4 اشخاص بجراح خطيرة بعد تعرضهم للطعن
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مدن الساحل

تل ابيب: اصابة 4 اشخاص بجراح خطيرة بعد تعرضهم للطعن

اصيب بعد منتصف الليلة، 4 عمال اجنانب بجراح بين خطيرة ومتوسطة بعد تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة تل ابيب. وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم للمستشفيات. الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.

اصيب بعد منتصف الليلة، 4 عمال اجنانب بجراح بين خطيرة ومتوسطة بعد تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة تل ابيب. وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم للمستشفيات. الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.

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