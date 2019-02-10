تل ابيب: اصابة 4 اشخاص بجراح خطيرة بعد تعرضهم للطعن

اصيب بعد منتصف الليلة، 4 عمال اجنانب بجراح بين خطيرة ومتوسطة بعد تعرضهم للطعن خلال شجار في مدينة تل ابيب. وتم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ونقلهم للمستشفيات. الشرطة وصلت الى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- مكابي تل ابيب يسحق ابناء سخنين بأربعة اهداف في كأس الدولة
- اخلاء فندق في تل ابيب بعد اندلاع حريق
- نجاح باهر في اليوم المفتوح في جامعة تل ابيب بمشاركة الاف الطلاب العرب
- ضبط 104 كيلوغرام كنابس وماريحوانا بقيمة 10 ملايين شيكل في فيلا بتل ابيب
- مصرع رجل واصابة طفلين بعد اصطدام سيارة بجسر في تل ابيب
- اعتقال شاب من طولكرم بعد قيامه بسرقة سيارة فاخرة من منطقة تل ابيب
- مؤسسة ميزان في رسالة عاجلة لجامعة تل ابيب: اعيدوا افتتاح المصلى
- النائب حاج يحيى: اغلاق المصلى في جامعة تل ابيب تعدٍ صارخ على حرية العبادة
- يافا-تل ابيب: اصابة رجل خلال شجار