اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب رياضة وشباب رياضة عالمية إنتر ميلان يفوز بصعوبة ونابولي يسقط في فخ التعادل

رياضة وشبابSports

إنتر ميلان يفوز بصعوبة ونابولي يسقط في فخ التعادل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
10

حيفا
مطر خفيف
15

ام الفحم
غائم جزئ
12

القدس
غائم جزئ
12

تل ابيب
غائم جزئ
12

عكا
مطر خفيف
15

راس الناقورة
مطر خفيف
10

كفر قاسم
غائم جزئ
12

قطاع غزة
مطر خفيف
9

ايلات
سماء صافية
15
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إنتر ميلان يفوز بصعوبة ونابولي يسقط في فخ التعادل

تمكن نادي إنتر ميلان، من تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب مضيفه بارما، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي.

 

تمكن نادي إنتر ميلان، من تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب مضيفه بارما، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ووجد إنتر ميلان بعض الصعوبات في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، إلى أن جاءت الدقيقة 78 ليُسجل لاوتارو مارتينيز هدف الانتصار للأفاعي.وبهذه النتيجة، عزز إنتر ميلان مركزه الثالث ليصل إلى النقطة 43، مبتعداً عن روما صاحب المرتبة الرابعة بخمس نقاط، بينما توقف رصيد بارما عند النقطة 29.

وفي مباراة أخرى، سقط فريق نابولي في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه فيورنتينا، حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرمى، ليحصل كل منهما على نقطة.ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، والذي سيواجه ساسولو غداً الأحد، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
إنتر ميلان
روسي:سياسات أمريكا تقود لمواجهة مع حزب الل
حذر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين من أن السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تقود الى احتمال وقوع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نايف ابو صويص
المحافظة عل المشتركة مطلب الشارع/ نايف ابو صويص
محمد فؤاد زيد الكيلاني
هل السودان بعد سوريا؟/ محمد الكيلاني
بروفيسور اسعد غانم
المشتركة هي خيار وحيد/ ب. اسعد غانم
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab