إنتر ميلان يفوز بصعوبة ونابولي يسقط في فخ التعادل

تمكن نادي إنتر ميلان، من تحقيق انتصار صعب وثمين على حساب مضيفه بارما، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ووجد إنتر ميلان بعض الصعوبات في الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، إلى أن جاءت الدقيقة 78 ليُسجل لاوتارو مارتينيز هدف الانتصار للأفاعي.وبهذه النتيجة، عزز إنتر ميلان مركزه الثالث ليصل إلى النقطة 43، مبتعداً عن روما صاحب المرتبة الرابعة بخمس نقاط، بينما توقف رصيد بارما عند النقطة 29.

وفي مباراة أخرى، سقط فريق نابولي في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه فيورنتينا، حيث فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرمى، ليحصل كل منهما على نقطة.ورفع نابولي رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، والذي سيواجه ساسولو غداً الأحد، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع.

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