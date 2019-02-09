سفير روسي: سياسات الولايات المتحدة تقود لمواجهة بين إسرائيل وحزب الله

حذر السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين من أن "السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تقود الى احتمال وقوع مواجهة بين إسرائيل وحزب الله".

وقال زاسيبكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الأمريكيون يقودون حملة ضد إيران وحزب الله في الشرق الأوسط، ونتيجة لذلك قد ينشب صراعا لبنانيا إسرائيليا جديدا بسبب إثارة أمريكا للخلافات في المنطقة من خلال الحملة التي تقودها".

وتابع "يجدد الأمريكيون معارضتهم لمشاركة حزب الله في الحكومة، ويختبئون خلف عبارات الالتزام بالاستقرار لضرب القوى السياسية اللبنانية ببعضها البعض، رغم أن الموقف العام اللبناني يسير باتجاه تعزيز الحوار بين الأحزاب والطوائف على الساحة ال محلية ".وأكد زاسيبكين أنه "لا يمكن التنبؤ باحتمال وقوع مواجهة بين لبنان وإسرائيل"، واصفا منطقة الشرق الأوسط بأنها "على مفترق طرق رغم دعوات شعوب المنطقة للعودة الى ال حياة السلمية وتنمية التعاون". وحذّر من أن "أمريكا بدلا من ذلك تسعى الى خلق الصراعات في المنطقة، وجذب العديد من دول المنطقة الى هذه الصراعات، في الوقت الذي نوصل جهودنا من أجل التغلب على هذه الصراعات".من جهة أخرى، أشاد زاسيبكين بـ"دور حزب الله في هزيمة الإرهابيين في سوريا". وقال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية إن "حزب الله مع وقوفه الى جانب السلطة الشرعية في دمشق شارك إيران و روسيا بشكل مباشر في الأعمال القتالية"، مشيدا بما وصفه بـ"النهج المسؤول تجاه ما يحدث في لبنان والمنطقة ككل ومساهمته بشكل كبير في هزيمة الإرهابيين".

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