مجد الكروم: اسبوع الانترنت الامن ومنع الاعتداءات الجنسية في الشبكة

تألقت أعدادية محمود درويش في مجد الكروم كعادتها في عطائها وتجربتها بالعديد من المشاريع في اسبوع الانترنت الأمن بأشراف الطاقم الاجتماعي في المدرسة المعلمة نيروز سرحان ، المعلمة وئام خطيب والمعلمة سهى يزبكي، والطاقم الاستشاري في المدرسة تحت اشراف الاستاذ محمد حمدان ، ومركزة الحوسبة في المدرسة المعلمة سهام جابر.
- فقد تم تقديم محاضرات حول هذا الموضوع لجميع الطبقات من قبل عناصر الشرطة.- وقد شمل هذا الاسبوع على برامج حيويه مكثفه منها محاضرات توعية حول جيل المراهقة ومنع الاعتداءت الجنسية من قبل المنتدى الجنسانية المحاضرة امل حداد من أجل توعية الابناء والحذر من الاستغلال والابتزاز في الشبكة.-كما تم استغلال حصص التربيه لفعاليات متعددة عن الانترنت الامن وبناء مجسمات تجسد استعمال امن للانترنت.
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