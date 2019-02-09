الرملة: توقيف مشتبهين بالاخلال بالنظام في مباراة كرة قدم

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:" توقيف 4 المشتبهين بتورطهم بالإخلال بالنظام وإلقاء الحجارة، يوم أمس خلال مباراة كرة قدم في الدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بين فريقي بيتار تل أبيب وهبوعيل بيتاح تكفا في إستاد الرملة- تحديث. مع نهاية الجلسة في محكمة الصلح ريشون لتسيون أطلقت المحكمة صراح المشتبهين الأربعة ثلاثة قاصرين (16-17عام) وبالغ (24عام) من سكان الرملة، بقيود مشروطة من بينها إبعادهم عن الملاعب لمدة 30 يوم الى جانب دفع كفالة مالية.التحقيق في القضية مستمر".

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