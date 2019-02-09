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عارة-عرعرة: الجبهة تعقد إجتماعاً استعدادا للانتخابات
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وادي عارة

عارة-عرعرة: الجبهة تعقد إجتماعاً استعدادا للانتخابات

عقدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في عاره وعرعره إجتماعاً لها مساء ، أمس، الجمعة في بيت عضو المجلس الجبهوي مؤنس وشاحي، حيث رحّب بالحضور.

 

عقدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في عاره وعرعره إجتماعاً لها مساء ، أمس، الجمعة في بيت عضو المجلس الجبهوي مؤنس وشاحي، حيث رحّب بالحضور.

إفتتح الإجتماع المحامي مصطفى وشاحي سكرتير الجبهة، مُرحّباً برئيس مركز مساواة جعفر فرح.وقدّم فرح مُداخلة سياسية، تناول فيها أهميّة المعركة الإنتخابية وضرورة الحافظ على القائمة المشتركة، كإطار سياسي وحّدوي وتقوّية تمثيل العرب في الكنيست من أجل الدفاع عن الأرض والبيوت والحاضر والمستقبل، في ظل ما تتعرض له الجماهير العربية الفلسطينية في اراضي 48 من الهجوم الذي تقوم به حكومة اليمين المتطرف.

وقال جعفر فرح:" نحن في الجبهة نرى في هذه الشراكة مسؤوليّة وطنية من الدرجة الأولى، وأن يكون ما نطرحه للناخب هو هموّمه، وضرورة رصّ الصفوف من أجل الدفاع عن الأرض والمسكن وأماكن العمل، وندعم شعبنا الفلسطيني، حتى نستطيع إنهاء الإحتلال، ويستقبل الشعب الفلسطيني والحفاظ على حق العودة للاجئين في الداخل والخارج، هذا الحق الذي حاول نتنياهو وحكومتهُ الغائهُ من خلال تشريع قانون القوّمية العنصري".وأضاف فرح:"مسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على الوحّدة وزيادة تمثيلنا في الكنيست، ونحن في الجبهة قُلنا من قبل، ونقولها الأن المسؤوليّة نضاليّة، وليست قضيّة هذا المقعد أو ذاك في القائمة المشتركة".ودعا جعفر فرح:" يجب على الجبهويّين في عارة وعرعره التجنّد بقوّة لهذه المعركة، التي نعتبرها معركة على وجوّدنا، وأن نكون من المساهمين في إسقاط حكومة اليمين والسياسة اليمينية العنصرية".
وقدّم سكرتير الجبهة مصطفى وشاحي، بياناً تنظيمياً لضرورة التجنّد لإنجاح المهرجان الذي تُنظمة لجنة المتابعة العليا إلى الجماهير العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، والذي عُقد اليوم السبت في عرعرة بقاعة ميس الريم.وطرح أعضاء الجبهة العديد من القضايا التي تمحوّرت حول أهميّة التجنّد، والتواصل مع الجمهور، ووّضع الهمّ السياسي والنضالي في المحوّر، والتحلّي بالمسؤولية لحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني عامّة.
وأختتم سكرتير الجبهة مصطفى وشاحي النقاش وتمّت المصادقة على تشكيل طاقم إنتخابي إستعداداً للمعركة الإنتخابية.يذكر أن مَن ترأس الإجتماع غازي قاسم نائب رئيس المجلس المحلي في عارة وعرعرة سابقاً.

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