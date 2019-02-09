فتيات عيلبون بكرة الطائرة يفزن على فتيات مجد الكروم بثلاث اشواط نظيفة

فاز فريق فتيات عيلبون بكرة الطائرة على فتيات مجد الكروم بثلاثة اشواط نظيفة وبالنتائج 25-21 و25- 14 و 25-22 في المباراة التي جرت في القاعة الرياضية في عليبون.



فتيات مجد الكروم تفوقوا بالنتيجة خلال الشوط الاول, لكن الكلمة الاخيرة كانت لفتيات عيلبون المجربات اللواتي افلحن من حسم هذا الشوط في نهاية الامر لصالحهم.الشوط الثاني كان لفتيات عيلبون وانتهى بالنتيجة 25-14. اما الشوط الثالث فكان متقارباً وشهد تقلبات كثيرة بالنتيجة الان ان الكلمة الاخيرة كانت لفتيات عيلبون اللواتي حسم اللقاء بثلاثة اشواط نظيفة.

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