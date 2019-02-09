قلنسوة: اطلاق رصاص بإتجاه سيارة دون اصابات

جدير بالذكر ان قلنسوة تشهد في الفترة الأخيرة حوادث عنف خطيرة، والتي انتهت بأضرار واصابات، ورغم التوجه للجهات المسؤولة لوضع حد لما يجري لكن دون جدوى.

اقدم مجهولون بإطلاق وابل من الرصاص بإتجاه سيارة من قلنسوة، مساء السبت، مما اسفر عن اضرار، وبلطف من الله لم تسجل اي اصابات. هذا وقد تم ابلاغ الشرطة التي وصلت الى المكان وشرعت التحقيق، علما ان الخلفية لا زالت غامضة ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.



جدير بالذكر ان قلنسوة تشهد في الفترة الأخيرة حوادث عنف خطيرة، والتي انتهت بأضرار واصابات، ورغم التوجه للجهات المسؤولة لوضع حد لما يجري لكن دون جدوى.

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