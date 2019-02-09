ابن خلدون الناصرة تختتمت فعاليات اسبوع الانترنت الآمن بفعاليات مميزة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المربي ابراهيم سعدي جاء فيه:" تحت شعار " أيضا في الشبكة يوجد حدود " اختتمت إعداديّة ابن خلدون في الناصرة "إسبوع الإنترنت الآمن" الذي كان حافلا بالمحاضرات والفعاليات القيمة بالإضافة للزوايا المدرسيّة والصفيّة التي تزيّنت بها المدرسة والتي هدفت إلى توعية الطلاب إلى ضرورة السيطرة على الذات من خلال وضع حدود لاستخدام الشبكة العنكبوتيّة وخاصة الالعاب الخطيرة والعنيفة مثل الببجي وفورت نيت وغيرها ، بالإضافة إلى الإبحار الآمن والاستخدام الإيجابي والمحافظة على الخصوصيّة وحسن التصرف والمعاملة في الشبكة والجلسة السليمة أمام الحاسوب وتجنب المخاطر الناجمة عن الاستخدام السيئ للشبكة وظاهرة الإدمان على استخدام الحاسوب وغيرها من المواضيع ليبحر طلابنا بأمان.

وقد تمّ الإعداد لهذا الأسبوع جيدا من قبل وإشراف لجنة الانترنت الامن وعلى رأسها مدير المدرسة الاستاذ عمر دراوشة ومركز التربية الاجتماعية والحوسبة (תקשוב) في المدرسة المربي ابراهيم سعدي ومستشارة المدرسة رندة منير .اشتملت الفعاليات على عروض ومحاضرات صفيّة محوسبة على موقع المدرسة ممتعة ومفيدة من اعداد مركز الحوسبة ابراهيم سعدي ، بالإضافة الى نشاطات وفعاليات ومسابقات اخرى ضمن العمل الفردي والعمل التعاوني بمجموعات .

بالإضافة إلى محاضرات عن بعد عبر الشبكة من قبل مختصين ، ومحاضرات من قبل الشرطي القاها الشرطي كامل جدعون ركّز على الجوانب القانونيّة لاستعمالات شبكة الانترنت، وقوانين العقوبات التي تفرض على من يقدم على عمل جنائي في مجال استخدامه.واختتمت الاسبوع باستمتاع الطلاب ب مشاهدة مسرحية تثقيفية كوميدية هادفة بعنوان " خطر نت " قدّمها مسرح السراج في موضوع أخطار الوقوع في براثن الشّبكة العنكبوتيّة- من تأليف وإخراج دكتور ناظم شريدي.