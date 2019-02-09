كفرمندا: القاء عبوة ناسفة على منزل والتسبب بأضرار دون اصابات

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" تم مساء السبت القاء عبوة ناسفة على منزل مواطن (59 عاما) من بلدة كفرمندا، دون وقوع اصابات.سوى بعض الاضرار. ولم تعرف خلفية الحادث، حيث باشرت الشرطة التحقيق وفحص الحيثيات".

إقرا ايضا في هذا السياق: