كفرمندا: القاء عبوة ناسفة على منزل والتسبب بأضرار دون اصابات

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" تم مساء السبت القاء عبوة ناسفة على منزل مواطن (59 عاما) من بلدة كفرمندا، دون وقوع اصابات.سوى بعض الاضرار. ولم تعرف خلفية الحادث، حيث باشرت الشرطة التحقيق وفحص الحيثيات".
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