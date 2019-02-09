القدس: اعتقال شابين من الضفة بحوزتهما سكاكين على معبر قلنديا

افاد المتحدث باسم شرطة القدس:" تم مساء السبت، اعتقال شابين (19 و17 عاما) من منطقة الضفة بعد العثور بحوزتهما على على سكاكين خلال محاولة مرورهما من معبر قلنديا".

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